Calciomercato Roma, scambio saltato e prezzo fissato: c’è pure Conte🥊

Calciomercato Roma, c’√® la corsa per il colpaccio sulla trequarti a gennaio. Prezzo fissato e maxi sfida in Europa per Tiago Pinto e Jos√© Mourinho

La stagione della Roma √® in pausa per lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. La squadra giallorossa domani partir√† per il Giappone, prevista una doppia amichevole in terra nipponica. Non si √® presentato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria Rick Karsdorp, assente per due giorni e sempre pi√Ļ vicino all’addio a gennaio. Il futuro del terzino olandese √® un rebus da decifrare, mentre Tiago Pinto potrebbe cogliere occasioni al volo per soddisfare le richieste di Jos√© Mourinho. Occhio alla possibile sfida accesa con Tottenham di Antonio Conte, il prezzo √® gi√† stato fissato.

Il calciomercato invernale si √® gi√† acceso in casa Roma. Tiago Pinto ha gi√† messo a segno il colpo Ola Solbakken, che da gennaio sar√† un nuovo attaccante a disposizione di Jos√© Mourinho. In uscita restano Eldor Shomurodov, che trover√† ancora meno spazio con l’arrivo del norvegese e Rick Karsdorp. Il terzino destro non ha risposto alla chiamata della Roma per la ripresa degli allenamenti ed ora il suo futuro √® un nodo da sciogliere per Tiago Pinto in vista della sessione invernale. Ma non mancano occasioni da cogliere per il general manager, possibile sfida al Tottenham di Conte in vista.

Calciomercato Roma, occasione Malinovsky e sfida a Conte: prezzo fissato

Riflettori accesi sul futuro di Ruslan Malinovskyj, trequartista dell’Atalanta di Gasperini. Il classe ’93 ha iniziato la propria stagione col freno a mano tirato in maglia nerazzurra ed il club bergamasco potrebbe decidere di monetizzare a gennaio tramite la sua cessione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta potrebbe lasciare partire il proprio trequartista davanti ad un’offerta tra i 15 ed i 18 milioni di euro. Il suo profilo venne accostato alla Roma la scorsa estate, e l’occasione pu√≤ tornare d’attualit√†, occhio per√≤ alla concorrenza. Sulle tracce dell’ucraino c’√® il Marsiglia, che prov√≤ a scambiarlo con l’ex Roma Under ed il Tottenham di Antonio Conte. Il club londinese non √® nuovo a fare spesa in Serie A e lo scenario potrebbe riproporsi per il futuro del trequartista ex Genk.