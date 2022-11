Calciomercato Roma, Monchi lo molla: nessun contatto per gennaio

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità dalla Spagna in vista della sessione invernale. Monchi lo ha mollato: nessun contatto in vista di gennaio

Con la lunga sosta invernale causata dal Mondiale in Qatar il calcio europeo si prepara anche alla finestra di calciomercato invernale. Tiago Pinto è in prima linea per puntellare la rosa giallorossa in vista della finestra di trasferimenti di gennaio. Il primo colpo da regalare a José Mourinho sta per arrivare a Roma, si tratta di Ola Solbakken prelevato a costo zero dal Bodo-Glimt. Mentre in odore d’addio c’è Rick Karsdorp, assente anche oggi nel ritiro giallorosso di Trigoria. Mentre dalla Spagna arriva il cambio di scenario in vista di un’altra operazione suggestiva in attacco.

Nonostante manchino diverse settimane all’apertura del calciomercato invernale per Tiago Pinto è già il momento di premere sull’acceleratore. Il general manager della Roma sta per consegnare a José Mourinho un nuovo rinforzo a parametro zero, con l’arrivo di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt. L’attaccante norvegese andrà a rinforzare la batteria offensiva giallorossa, ennesima operazione a costo zero in attacco messa a segna da Tiago Pinto. A proposito di piste in attacco accostate al gm portoghese, dalla Spagna emerge un aggiornamento importante in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, nessun contatto Siviglia-Depay in vista di gennaio

In vista della sessione invernale il nome di Memphis Depay è tornato d’attualità per l’attacco di José Mourinho. L’attaccante olandese, accostato a più riprese anche alla Juventus, è in odore d’addio con il Barcellona di Xavi. L’attaccante orange ha il contratto in scadenza nel 2023 e la finestra di gennaio potrebbe essere l’ultima occasione per i Blaugrana per non perderlo a costo zero. A tal proposito, come riportato dal sito Estadiodeportivo.com, c’è da riportare il passo indietro del Siviglia nella corsa all’attaccante ex Lione. Secondo il sito iberico il nome di Depay non rientra nella lista dei desideri di Ramon Monchi in vista di gennaio, il tecnico Sampaoli avrebbe indicato altri obiettivi all’ex ds della Roma.