Calciomercato Roma, 💣 bomba Depay: ✈️ subito “gratis” da Mourinho

L’attaccante del Barcellona ha deciso che nel suo futuro ci sarà l’allenatore della Roma, in vista del calciomercato invernale

Domenica c’è l’ultima partita della Roma in Serie A e poi il silenzio. Per due mesi il campionato italiano sarà fermo a causa del Mondiale in Qatar, che la Fifa ha deciso di organizzare in inverno per evitare le temperature proibitive della Penisola Araba in estate. Una decisione che ha portato tutti i campionati professionistici allo stop e il loro ritorno a gennaio, dopo le festività natalizie. Per i giallorossi, però, questi non saranno due mesi di vacanza.

La Roma, infatti, ha organizzato una tournée in Giappone per mantenere alti i ritmi atletici anche durante questo periodo di pausa. Mentre José Mourinho e i giocatori si preparano per concludere il 2022, Tiago Pinto comincia a scaldarsi in vista del calciomercato invernale. Il general manager giallorosso in queste settimane avrà la grande occasione di portarsi avanti con il lavoro per rinforzare la squadra . Intanto, mentre è esploso il caso Karsdorp, dopo le parole di Mourinho sul futuro dell’olandese, è arrivato un messaggio al miele per la Roma. Un vecchio obiettivo di calciomercato, infatti, ha deciso di abbracciare il progetto di José.

Calciomercato Roma, Depay vuole la Roma a gennaio

Si tratta di Memphis Depay, che ha intenzione di approdare in giallorosso per diversi motivi. Come riporta elnacional.cat, l’attaccante del Barcellona vuole firmare per i giallorossi, ma Pinto ha intenzione di prenderlo solo a parametro zero. Per questo, l’ex Lione sta spingendo il club blaugrana per partire all’inizio del 2023 in modo da cominciare subito la sua nuova avventura nella Capitale. Se questo non fosse possibile, Pinto cercherebbe di prendere l’attaccante a giugno, quando scadrà il suo contratto, pur di non spendere un euro per prenderlo, in linea con la filosofia di quest’anno.