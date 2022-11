Calciomercato Roma, Maldini trema: il Mondiale sblocca Pinto che ancora non è tagliato fuori dalla corsa al difensore. I giallorossi ci sperano ancora

Il Mondiale sblocca Tiago Pinto. Con Maldini che adesso trema e che potrebbe non riuscire a prendere il giocatore a gennaio per diversi motivi. Quello principale, secondo quanto raccolto in esclusiva da calciomercato.it, è il fatto che Xabi Alonso, per cercare di risollevare le sorti di un Bayer Leverkusen che ha iniziato malissimo questa stagione, non lo vorrebbe cedere.

Ed è già un punto a favore della Roma, che avendo gli slot per gli extracomunitari tutti occupati, non può pensare di assaltare Hincapie. Il difensore, impegnato adesso al Mondiale con la sua Nazionale, è nel mirino anche dei giallorossi che ci avevano anche pensato prima che lo stesso andasse in Bundesliga. Un ritorno di fiamma, comunque, era nell’aria e anche Maldini avrebbe richiesto informazioni. Informazioni che a dire il vero sarebbero state richieste anche dell’Arsenal, ma per il momento la squadra capolista della Premier League non sembra avere l’intenzione di accelerare.

Calciomercato Roma, Pinto c’è su Hincapie

Come detto, il Mondiale, che è da sempre una vetrina importante per tutti, potrebbe far tremare Maldini. La quotazione del giocatore infatti potrebbe anche lievitare, e questo non permetterebbe ai rossoneri di affondare il colpo nel prossimo mese di gennaio. In poche parole, l’ecuadoriano, dovrebbe rimanere in Germania anche nella seconda parte di stagione e questo permetterebbe a Pinto di rimanere in corsa per la prossima estate quando avrà nuovamente a disposizione la possibilità di tesserare un giocatore che non ha il passaporto comunitario.

Hincapie è un difensore centrale che ha uno strapotere fisico fuori dal normale. Oltre a dimostrare mentalmente di essere pronto a fare il salto di categoria. E il Leverkusen sa bene che davanti a delle offerte allettanti non lo potrà trattenere.