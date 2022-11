Telenovela Ronaldo-Roma, pokerissimo Mou

Tormentone Ronaldo dopo l’ufficialità della sua scissione dal Manchester United. Anche la Roma si “rilancia” sul portoghese.

Quest’ultimo è certamente da tempo sulla bocca di tutti. Che si parli di un giocatore così forte e iconico è cosa normale e risaputa ma le notizie di quest’ultimo periodo ci hanno restituito tanti retroscena e novità sul suo conto da punti di vista ben diversi rispetto a quelli del passato. Se fino a qualche tempo fa i topic principali legati al suo nome restavano quelli relativi alla storica e affascinante dialettica con Messi o ai tanti record da lui superati, in quest’ultima parentesi abbiamo visto come di CR7 si sia scritto e detto tanto anche in modalità più ombrose.

Senza che queste contribuissero a spegnere l’innegabile e forse imperitura luce che contraddistingue l’aurea di chi, come lui e pochi altri abbia fatto e scritto la storia di questo sport, le voci sul suo conto hanno certamente rubato non poca attenzione. Basti pensare all’intervista bomba rilasciata meno di due settimane in Inghilterra ma anche alle tante ricostruzioni circa il suo infelice rapporto con ex calciatori dello United, attuali compagni di squadra e connazionali con i quali condividerà lo spogliatoio in Qatar.

Calciomercato Roma, ipotesi ricongiunzione CR7-Mourinho: lo scenario

La vera e propria bomba, seppur tutt’altro che incoerente rispetto alle tante parole spese da Cristiano nell’intervista con Piers Morgan, è giunta però in queste ore, con l’annuncio ufficiale della rescissione consensuale del famosissimo e ricchissimo 7 con quel club assumente poco più di un anno fa il valore di una sorta di regressus ad uterum prima di congedarsi dal calcio. Ciò che maggiormente intriga, adesso, è proprio il futuro di Ronaldo.

Nonostante le recenti difficoltà, l’ex Juventus o Real Madrid, continua a far gola a plurime realtà e, tra le varie, non sfugga la suggestione generata dalle penne de “Il Messaggero” in serata. Oltre alle esotiche piste tra Arabia Saudita e Stati Uniti d’America, c’è uno scenario che ha catturato l’attenzione, molto più delle presunte possibilità di vederlo tornare in patria o approdare al Chelsea.

Ci riferiamo chiaramente alla suggestione Roma, spenta qualche giorno fa dal mai bugiardo e sempre coerente Tiago Pinto. A poter essere decisiva è ovviamente la presenza di Mourinho, legato non solo a CR7 da nobilissimi ricordi ma anche da una condivisa e mai lenitasi fame. Chissà che questa non possa ricongiungerli.