Dal derby d’Italia alla Roma 🧐: tutti pazzi per il jolly 🃏

Calciomercato Roma, un jolly d’eccellenza per Mourinho dopo la telenovela Karsdorp: su di lui anche le due milanesi e la Juventus.

L’ultima fase capitolina è stata certamente contraddistinta dalla grande attenzione nei confronti della questione Karsdorp, alla luce delle ormai totalmente note parole di José Mourinho e l’evoluzione di una vicenda che ha certamente lenito la non massimale serenità capitolina in queste ultime settimane. Proprio nei giorni a cavallo tra le delusioni derby e pareggio con il Torino, è infatti giunta quell’ammonizione pubblica da parte di José nei confronti di un mister X del quale si sono quasi subito avute le generalità.

La bocciatura in diretta è stata certamente pesante e altrettanto importanti si è compreso poter essere i risvolti di quanto accaduto. In conferenza stampa, José aveva detto di aver chiesto all’elemento in questione (in quelle ore ancora incognito) di cercarsi una squadra per gennaio. Quanto fin qui accaduto ci lascia capire come lo scenario più probabile sia proprio questo, dopo le reiterate assenze di Rick a Trigoria e l’appello da parte dell’olandese ad una sorta di problematica psicologica che sembra avere il sapore di ulteriore matrice per un addio quasi segnato.

Calciomercato Roma, tentativo per il rinforzo d’eccellenza: sfida a Juve e non solo

Restando in tale ambito, dunque, riportiamo gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatoweb.it, analizzando la vexata quaestio da un altro punto di vista. Fin qui si è infatti unicamente parlato delle strade percorribili in uscita, sottolineando l’interesse della Juventus e le recenti informazioni richieste anche dall’Inter. Sul fronte entrata, invece, non sfugga quanto riportato dalla su citata fonte, aggiungente alla lista di possibili sostituti un altro intrigante nome.

Ci riferiamo a Benjamin Pavard, laterale francese del Bayern Monaco in grado di rappresentare un elemento di grande lusso e altrettanto eclettismo per Mourinho, alla luce della sua capacità si saper giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Nominato recentemente anche nella rosa di nomi seguiti dal Barcellona, José ha chiesto al club di valutare i margini di un inserimento tutt’altro che semplice ma in grado di assicurare eventualmente un vero e proprio colpaccio. Tra le tante, una delle difficoltà principali interessa proprio l’ingerenza e l’attenzione anche di club quali Juventus, Inter o Milan.