Calciomercato Roma, ha vinto Mourinho: videochiamata decisiva, anche Spalletti ko

L’allenatore della Roma ha battuto quello del Napoli e delle altre squadre interessate nella corsa a un obiettivo di calciomercato

In questo primo anno e mezzo di Mourinho sulla panchina della Roma, tutti hanno capito che la presenza dello Special One permette di avere un vantaggio in diverse situazioni. Quella più importante è di sicuro il calciomercato, in cu i giallorossi sono riusciti a ingaggiare diversi campioni grazie a lui. È bastata la sua presenza a convincere alcuni giocatori ad accettare il progetto del club, mentre altre volte è dovuto scendere in campo.

Il tecnico portoghese, infatti, molto spesso ha alzato il telefono per chiamare uno dei giocatori finiti nel mirino della società per convincerli ad accettare. Così ha convinto Paulo Dybala, che poi è volato in Portogallo con un volo privato guidato da Dan Friedkin. Stavolta, però, José ha fatto ancora meglio. Invece che una semplice telefonata, Mourinho è riuscito a convincere uno degli obiettivi di calciomercato ad accettare la Roma con una videochiamata. Faccia a faccia quindi, per il tecnico che ha voluto parlare a quattro occhi con l’obiettivo di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Mourinho ha convinto Solbakken: videochiamata vincente

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico avrebbe chiamato Ola Solbakken per convincerlo ad approdare a Roma durante l’estate. In quel periodo sul gioiellino norvegese c’erano Napoli, Benfica ed Eintracht Francoforte che avevano avuto diversi contatti con il giocatore e il suo entourage. Nessuna delle tre, però, è riuscita a resistere al fascino di José Mourinho, che ha convinto Ola in una lunga videochiamata. Argomento dello scambio sono stati i piani futuri del giocatore, ma anche della sua funzionalità tattica all’interno degli schemi della Roma.