Roma in partenza per il Giappone: doppia assenza ufficiale

Roma, doppia assenza confermata in vista della tournée in Giappone: presenti invece Pellegrini e Belotti. Le ultimissime.

Tra pochi minuti la Roma partirà dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere Tokyo, e cominciare la tournée in Giappone. Un ottimo viatico per gli uomini di Mourinho, che avranno l’occasione di recuperare energie fisiche e mentali per l’inizio della nuova stagione.

Per la trasferta in terra nipponica non è stato aggregato Rick Karsdorp. Il terzino olandese – il cui rapporto con l’ambiente non è più idilliaco – non fa parte dei calciatori arrivati a Fiumicino. Non partirà con i compagni neanche Cristante, che però deve smaltire i postumi dell’ultimo infortunio patito. Ci sono regolarmente, invece, sia Pellegrini che Spinazzola. Presente anche Belotti. Sono stati aggregati alla prima squadra anche alcuni giovani della Primavera, come Missori, Keramitsis, Tahorovic, Faticanti e Cherubini.

La mini tournée della Roma in terra nipponica durerà una settimana. Una decisione presa dai Friedkin per continuare quel processo di internazionalizzazione del brand giallorosso avviata già da un paio d’anni. Coadiuvata alla costruzione del nuovo stadio, infatti, la politica portata avanti dalla nuova proprietà è piuttosto chiara, ed è sempre più proiettata verso ampi orizzonti. Mescolando l’utile al dilettevole, la compagine di Mourinho dovrà comunque prepararsi al meglio per un inizio di stagione che si preannuncia assolutamente scoppiettante, con i tanti impegni ravvicinati in campionato, Coppa Italia ed Europa League a cui Pellegrini e compagni vogliono rispondere subito presente.