Calciomercato Roma, verdetto senza appello: ‘ritorna‘ dopo due anni

Calciomercato Roma, la decisione del club è ormai inappellabile: così si pongono le basi per un suo ritorno in Serie A.

Nell’ultimo scorcio di stagione la Roma ha riscontrato non pochi problemi a trovare la via del goal con continuità. In concomitanza dell’assenza di Paulo Dybala, infatti, la manovra dei giallorossi è apparsa spesso arida e senza sbocchi.

Il poco movimento delle punte ha giocato un ruolo decisivo sotto questo punto di vista, acuendo il problema. Lo scarso rifornimento dei centrocampista non può comunque essere trascurato. L’infortunio accorso a Wijnaldum ha inevitabilmente scombussolato i piani, dal momento che il centrocampista del Psg è stato scelto non solo per la sua esperienza internazionale, ma anche per l’abilità nel leggere i momenti della partita con sagacia e lungimiranza. Difficile che a gennaio possano materializzarsi le condizioni per un colpo da 90 in mediana: più verosimile, però, che si comincino a mettere i primi paletti in ottica estiva.

Calciomercato Roma, intrigo De Paul: le possibili opzioni

Un nome che ritorna spesso a volteggiare in orbita Roma è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Atletico non è considerato incedibile dai Colchoneros. Ci si aspettava una drastica inversione di tendenza in questa stagione, ed invece la mezzala ex Udinese non sta riuscendo ad esaltarsi così come succedeva in Friuli. Anche all’esordio della sua Argentina ai Mondiali, ad esempio, De Paul si è reso protagonista di una prova tutt’altro che esaltante. Sebbene un suo addio sia stato smentito a più riprese, lo scenario legato ad una sua eventuale partenza è ancora in divenire.

Come evidenziato da fichajes.net, ad esempio, il profilo di De Paul sarebbe stato inserito nella lista dei partenti dell’Atletico Madrid. Una cessione dell’argentino, infatti, contribuirebbe a finanziare il mercato in entrata. I madrileni, però, non hanno alcuna intenzione di fare sconti, e chiedono almeno 35 milioni per lasciar partire il classe ’94. Come già accennato in precedenza, è difficile che i club italiani possano farci un pensierino già a gennaio. Più chances, invece, potrebbero configurarsi a giugno, anche se la concorrenza dovrebbe essere molto più folta.