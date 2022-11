Calciomercato Roma, lo United ha rotto gli indugi e pianifica un assalto a stretto giro di posta per cambiare le carte in tavola.

La sessione invernale di calciomercato ormai non più lontanissima potrebbe rimescolare in maniera importante gerarchie e valori di forza. Se il buongiorno si vede dal mattino, la vicenda legata al futuro di Cristiano Ronaldo può già preannunciare colpi di scena interessanti a stretto giro di posta, con effetti domino a sorpresa.

Dopo l’annuncio della rescissione consensuale del contratto di Cr7, è chiaro che i Red Devils dovranno per forza di cose acquistare un calciatore in grado di rimpolpare il reparto offensivo. Ma non basta. Lo United, si input proprio di ten Hag, avrebbe già cominciato ad allacciare contatti importanti per capire la fattibilità dell’operazione Depay. L’attaccante olandese del Lione è stato individuato dallo United come l’innesto giusto al quale dare la caccia. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna si inseriscono proprio in questo solco.

Calciomercato Roma, intreccio Dalot-Depay con lo United: cosa sta succedendo

Come riferito da sport.es, infatti, lo United si sarebbe già messo all’opera per concludere l’operazione Depay a gennaio. Dopo la separazione da Ronaldo, infatti, i Red Devils vogliono completare l’acquisto di due attaccanti ed un centrocampista. Ormai separato in casa con il Barcellona, Depay potrebbe liberarsi dai blaugrana con quella stessa “carta della libertà”. L’opzione a cui già si faceva riferimento nel momento in cui l’ex Lione è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus l’estate scorsa.

Il Barcellona sarebbe propenso ad avallare questo tipo di operazione, a patto che lo United entri nell’ordine di idee di inserire nell’operazione “contropartite” tecniche gradite ai blaugrana. Un calciatore come Dalot, ad esempio, continua ad essere monitorato con una certa attenzione dal Barça. Il lusitano è legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe però essere allungato di un’altra stagione in virtù di una clausola unilaterale. Il profilo dell’ex Milan, però, continua a figurare nei dossier degli addetti ai lavori di diversi top club.