Calciomercato Roma, Pinto ⚔ sfida Monchi e le big della A 🚨

Calciomercato Roma, arrivano conferme dalla Spagna: Pinto sfida Monchi e tutte le big della Serie A per il gioiello di Ronaldo

Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi di quale potrebbe essere un obiettivo della Roma per il ruolo di terzino destro. Un profilo giovanissimo, un gioiello, che si sta mettendo in mostra con la squadra della quale il patron è Ronaldo, il “Fenomeno”. Fresneda, infatti, è di proprietà del Valladolid, che adesso sogna l’asta internazionale.

In Italia, a quanto pare, secondo le informazioni riportate da fichajes.net, sarebbe seguito non solo dalla Roma ma anche da tutte le altri big: Juventus, Milan e Inter che, per vari motivi, hanno bisogno di innesti in quella zona del campo. I bianconeri perché Cuadrado sembra a fine corsa; i rossoneri perché Dest non ha convinto del tutto e la squadra di Simone Inzaghi perché potrebbe perdere Dumfries corteggiato dal Chelsea. E della Roma sappiamo benissimo: Karsdorp è in uscita.

Calciomercato Roma, su Fresneda anche il Siviglia

Non solo Italia, comunque: sul giocatore infatti ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi, l’ex giallorosso che potrebbe tentare un affondo anche nel prossimo mese di gennaio. Insomma, la concorrenza è tantissima per un elemento che ha spiccato il volo e che ovviamente, vista la giovane età, ha ampi margini di miglioramento. Un profilo interessante, da seguire, e che potrebbe assai presto spiccare il volo verso la Serie A.

Intanto Ronaldo se lo gode e spera possa scatenarsi un’asta attorno alle prestazioni del terzino. Se continuasse in questo modo ci sono pochi dubbi che la valutazione – al momento si parla di 5 milioni di euro – potrebbe lievitare in maniera sensibile.