Calciomercato Roma, ribaltone e poker di colpi: Juve spazzata via

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra rilanciano un’indiscrezione che potrebbe smuovere le acque anche in casa Juventus.

La sosta per i Mondiali rappresenta un utile banco di prova per gli addetti ai lavori. Si avrà più tempo, infatti, per imbastire quelle trattative con le quali provare ad esaudire le esigenze dei rispettivi allenatori.

La ricca Premier League ancora una volta si candida a ricoprire il ruolo di autentico punto di riferimento. Da anni ormai i club d’Oltremanica hanno modo di investire sul mercato in modo molto più propositivo rispetto alle competitors. Schema che potrebbe ripetersi anche nelle prossime settimane, con la Roma che dovrà monitorare con attenzione l’evolvere di determinati scenari. Tra i ruoli che i giallorossi vorrebbero puntellare c’è sicuramente la difesa, a maggior ragione se dovesse essere ceduto Kumbulla, che con Mourinho sta faticando a trovare spazio.

Calciomercato Roma, non solo N’Dicka: Aston Villa pigliatutto

A tal proposito, le manovre sul mercato dei club italiani potrebbero incrociarsi a stretto giro di posta con quelle dell’Aston Villa. Stando a quanto evidenziato da Birminghanmail.co.uk, infatti, i “Villans” vogliono esaudire le richieste del neo tecnico Emery rendendosi protagonisti di una campagna investimenti da capogiro. Nella lista dei desideri del club di Birmingham, infatti, potrebbe finire N’Dicka, ma non solo. Ricordiamo che il centrale francese è legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Il transalpino fa gola a molti club in giro per l’Europa, tra cui Juventus, Inter, Psg ed Arsenal.

Emery, però, potrebbe schiudere le porte anche da altre trattative. Anche i nomi di Thuram e Tielemans, ad esempio, potrebbero figurare nei dossier dell’Aston Villa, nella cui orbita è ritornare a circolare Trossard. Il figlio d’arte è seguito con interesse dall’Inter, che potrebbe incontrare il suo entourage a Doha. Il belga, invece, non è completamente sparito dai radar della Juventus, con Cherubini che vuole continuare a puntellare il centrocampo di Allegri.