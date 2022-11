Calciomercato Roma, UFFICIALE: c’è il primo colpo per gennaio

Calciomercato Roma, ufficiale: c’è il primo colpo di gennaio per Tiago Pinto. L’annuncio è arrivato dalla società giallorossa.

Ufficiale: Solbakken è un nuovo calciatore della Roma. C’è l’annuncio da parte del clun giallorosso attraverso il profilo Twitter in inglese. Ieri l’attaccante è arrivato in città, poi ha svolto le visite mediche e ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Mourinho a partire dal prossimo mese di gennaio. Insomma, tutto è andato secondo i piani. Anche se adesso si aspetta sicuramente il via libera da parte del Bodo per poterlo aggregare immediatamente alla prima squadra.

Intanto, con il calciatore, è stato trovato l’accordo economico e anche sulla durata contrattuale. E dopo ieri non c’erano dubbi su questo. Adesso però la Roma sembra voler accelerare, chiedendo quel permesso che fino al momento è stato negato visti i rapporti non di certo idilliaci tra le due società dopo quanto successo lo scorso anno in Conference League.

Calciomercato Roma, Solbakken è giallorosso

Insomma, eccolo il primo colpo di mercato dei giallorossi per il prossimo mese di gennaio. Un innesto che apre le porte anche ad una cessione di Shomurodov che ormai sembra quasi certa.