Roma, due amichevoli in Giappone: date, orari, diretta tv e streaming

La Roma è volata in Giappone per una tournée invernale che la vedrà scendere in campo in due occasioni. Ecco tutti i dettagli per seguire la squadra di José Mourinho

Doppia amichevole in Giappone per la Roma: ecco come seguirla in diretta Tv

Doppia sfida amichevole per la squadra di José Mourinho. Oltre ai quattro convocati per il Qatar: Paulo Dybala, Nicola Zalewski, Rui Patricio e Vina saranno assenti anche Bryan Cristante e Rick Karsdorp. La squadra giallorossa scenderà in campo prima il 25 novembre, contro il Nagoya Camprus alle ore 11.30 in Italia. Il secondo appuntamento amichevole è previsto il 28 novembre alle ore 8:30 italiane, contro il Yokohama F·Marinos. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta Tv in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Coloro che sono abbonati al servizio pay tv, oppure a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214).Le due amichevoli saranno visibili anche in streaming tramite l’app Dazn, visibile su cellulare, tablet e Pc.