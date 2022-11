Roma, c’è un’altra missione in Giappone: svelato l’obiettivo dei Friedkin

La Roma vola in Giappone per la tournee invernale con una missione speciale: svelato l’obiettivo dei Friedkin

Il Mondiale porta a oltre un mese di pausa per i campionati Nazionali, con le squadre che però devono cercare di mantenere la forma fisica. Per questo motivo la Roma ha organizzato una tournee in Giappone dove disputerà ben due amichevoli: la prima venerdì contro il Nagoya e la seconda lunedì contro i campioni giapponesi del Yokohama.

Il viaggio della società però avrebbe anche altri scopi. Infatti l’intento della proprietà guidata da Dan e Ryan Friedkin sarebbe diverso da quello della squadra. Il club romanista è in Giappone anche per motivi economici importanti per il futuro.

La Roma vola in Giappone: i Friedkin cercano partner economici

La Roma è in Giappone per la tournee che terrà impegnata la squadra di Mourinho per la prossima settimana con due amichevoli in programma. Per la società però il viaggio è importante anche per la sponsorizzazione del brand e non solo. Infatti la proprietà Friedkin avrebbe un’altra missione in Giappone in questi giorni.

Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, vista la partnership con Digitalbits che scadrà nel 2024, la Roma in Giappone sarebbe alla ricerca anche di nuovi partner economici. Un legame con il Giappone c’è già, con l’accordo di sponsorizzazione con Toyota, ma la Roma sarebbe alla ricerca di altri partner per il futuro della società giallorossa.