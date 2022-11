Serie A, il ritorno di James Pallotta e di Franco Baldini, due che dalle parti di Trigoria sono ben conosciuti. Le voci diventano sempre più insistenti

Il ritorno in Serie A di due che dalle parti di Trigoria e non solo conoscono molto bene. A quanto riporta Repubblica questa mattina infatti, dietro la il fondo angloamericano che potrebbe presentare un’offerta per rilevare la Sampdoria, in difficoltà non solo economica ma che rischia anche la retrocessione, ci sarebbe l’ex proprietario dei giallorossi James Pallotta.

Il suo nome come possibile successo gira da tempo ma Pallotta qualche mese fa aveva cercato di smentire, in maniera molto timida, queste voci. Adesso però queste si sono fatte assai insistenti, e siccome i tempi stringono e servirebbe un investimento esterno entro il prossimo 14 dicembre, quando ci dovrebbe essere l’assemblea in casa blucerchiata, non è del tutto da scartare l’accelerazione in questa possibile trattativa.

Serie A, anche Baldini pronto al ritorno

Nello scenario ipotizzabile ci sarebbe anche la figura di Franco Baldini come una delle principali. In questo momento il figlio dell’ex dirigente giallorosso, Mattia, è stato promosso come figura di riferimento da parte di Stankovic: insomma, è il direttore sportivo in “pectore” spiega il quotidiano. E, Franco, è un uomo che ha una certa influenza su Pallotta visto che è una sorta di consigliere personale dell’americano che è stato il presidente della Roma.

Insomma, la situazione è questa e potrebbero esserci degli sviluppi decisamente importanti nel breve giro di posta. Pallotta e Baldini pronti al ritorno in Serie A alla guida della Samp. Senza dimenticare però che anche Ferrero avrebbe mostrato di nuovo un interesse per la società ligure. Come detto il tempo stringe. Il 14 dicembre è davvero dietro l’angolo.