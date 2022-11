Slitta il rinnovo ✍ di Zaniolo: la decisione 👨‍⚖️ della Roma

Slitta il rinnovo di Zaniolo: la Roma ormai avrebbe preso una decisione sul contratto di Nicolò e non solo. Ecco tutti i possibili scenari

Nicolò Zaniolo sempre al centro delle attenzioni. Nonostante il campionato fermo. Questa mattina a fare un quadro su quello che potrebbe essere il futuro del numero 22 della Roma ci ha pensato il Corriere dello Sport, svelando quelli che potrebbero essere gli scenari attorno all’attaccante.

Intanto da settembre in poi, tra le parti, non ci sarebbero stati dei contatti. Dopo un primo approccio per cercare di capire come muoversi, dalle parti di Trigoria nessuno ha chiamato Vigorelli, agente del calciatore, per imbastire una vera e propria trattativa per il rinnovo: il contratto come tutti sappiamo scade nel 2024 e la data si avvicina velocemente. Ma questo non sembra cambiare in nessun modo l’idea dei Friedkin.

Slitta il rinnovo di Zaniolo, se ne parla il prossimo anno

La proprietà americana senza troppi giri di parole ha fatto capire che tutti gli adeguamenti contrattuali devono essere guadagnati sul campo. E anche quello di Zaniolo non fa eccezione. Ecco perché non ci sono appuntamenti in agenda per Pinto con Vigorelli, nemmeno in questa sosta per il Mondiale che tiene il pallone fermo. Con tutta probabilità, arrivati a questo punto, se ne riparlerà solamente alla fine della stagione, facendo un resoconto generale di quello che è stato.

Anche perché le richieste di Zaniolo sono importanti: si parla di 4 milioni di euro all’anno più bonus, una cifra che la Roma almeno per ora sembra restia a investire. Certo, andare a trattare con un solo anno di contratto potrebbe essere pericoloso per i giallorossi, ma la linea societaria ormai è decisa e non ci sono possibilità di tornare indietro. E la Juve sta alla finestra, così come il Milan, che cercheranno di capire l’evolversi della situazione per poi magari tentare un assalto.