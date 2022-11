TV PLAY | “Ronaldo alla Roma? Hanno già Abraham”: la frase fa discutere

Cristiano Ronaldo alla Roma e quel confronto con Abraham che fa discutere non poco. Arriva l’annuncio in diretta.

Che di CR7 si parli da tempo è ormai cosa nota e giustificata dall’immenso ego e dall’altrettanto importantissima capacità del campionissimo portoghese di essere al centro dell’attenzione, non sempre per questioni squisitamente calcistiche. In queste ultime settimane, come ormai noto, il nome di Cristiano è rimbalzato con un certo vigore per un insieme di eventi che hanno catalizzato una vera e propria bomba mediatica in tutto il nostro continente calcistico.

Le parole rilasciate a Piers Morgan pochi giorni prima di volare in Qatar, altamente critiche nei confronti del Manchester United e del mister Ten Hag hanno rappresentato l’acme di un rapporto ormai deterioratosi da tempo e che ha alla fine, in modo più o meno atteso, portato alla separazione consensuale dell’iconico sette dai Red Devils. Attualmente impiegato con Rui Patricio e connazionali nel Mondiale, è molto più che uno svincolato di lusso, sul quale grava anche l’ombra del ritiro in caso di vittoria del Mondiale, come da lui stesso ammesso.

TV PLAY | Annuncio in diretta su Cr7 e Abraham: la frase fa discutere

Vedere un personaggio così iconico appendere gli scarpini al chiodo non sarà però certamente cosa semplice. Questo sia per i tifosi di uno sport che, al di là di simpatie e preferenze, non possono riconoscere in Ronaldo un iconico ed emblematico calciatore di queste quasi due decadi trascorse a inseguire un perenne ma sempre leale confronto con Leo Messi. A stimolare l’attenzione in casa Roma, poi, sono le voci relative ad un possibile interessamento da parte di José Mourinho, al quale era stato accostato già nel cuore della scorsa estate.

Su tale fronte, non sfugga l’annuncio di Andrea Bruno Savelli, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it durante la trasmissione Twitch Tv Play. Questo un estratto della sua posizione, prontamente commentata e replicata da Marco Giordano e Damiano Er Faina. “Posso capire il perché la Roma preferisca tenere Abraham”, ha affermato il Savelli, con immediata controbattuta del su citato Damiano che ha affermato: “Vuoi dire che Abraham sia meglio di CR7”.

Savelli ha poi disambiguato la propria affermazione, dicendo di vedere il Tammy ex Chelsea, al netto delle difficoltà da lui palesate, un profilo molto più funzionale in termini di contesto in una squadra come la Roma. Posizione condivisa poi anche dallo stesso Giordano.