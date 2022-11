Calciomercato Roma, lampo ⚡️ Juventus: 15 milioni 😱 per l’accordo

Calciomercato Roma, la Juve mette la freccia e puntaa chiudere l’operazione mettendo sul piatto 15 milioni di euro.

La Roma ha chiuso il proprio 2022 evidenziando delle lacune che la ritrovata impermeabilità difensiva aveva in un certo senso nascosto. Errori individuali, sbavature di reparto o comunque gravi disattenzioni hanno frenato la corsa dei giallorossi. Pellegrini e compagni sono ora in Giappone stanno recuperando energie importante per dare l’assalto ai vari obiettivi in cui sono ancora in corsa.

Il telefono di Tiago Pinto è invece bollente. E non potrebbe essere altrimenti, visto che non mancano poi molte settimane prima dell’apertura ufficiale dei battenti della sessione invernale di calciomercato. Le manovre dei giallorossi potrebbero intrecciarsi in maniera inestricabile con quelle della Juventus. Del resto, anche Cherubini vuole puntellare delle zone del campo monitorante con solerzia dallo stesso Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, affondo Juventus per N’Dicka

Oltre allo spinoso problema rappresentato da Rick Karsdorp, con il quale si sta ingaggiando un vero e proprio muro contro uno foriero di sviluppi a stretto giro di posta, fari puntati anche in difesa. Sia la Juventus che la Roma, infatti, seguono da tempo la pista N’Dicka: il centrale transalpino non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2023, ed è sempre più vicino a cambiare aria. Finito nel mirino (tra le altre) anche di Psg, Arsenal e Barcellona, il centrale transalpino fa gola a diversi club di Serie A: oltre alla Juve e alla Roma, anche l’Inter ne sta caldeggiando l’acquisto in vista di una partenza di Skriniar.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, però, la Juve sarebbe pronta a far saltare il banco. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza e raggiungere in tempi brevi l’accordo sia con il calciatore, che con il club tedesco. A tal fine, Cherubini sarebbe intenzionato ad offrire al Borussia 15 milioni di euro, per evitare di partecipare ad aste estive.