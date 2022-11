Calciomercato Roma, 🚨 svolta immediata: l’addio 👋 è definitivo

Calciomercato Roma, la svolta è immediata: l’addio a gennaio potrebbe essere definitivo. La concorrenza spinge all’acquisto e non alla richiesta di prestito

Potrebbe esserci una svolta nel mercato invernale della Roma. Una di quelle che a Pinto, evidentemente, piacciono, nonostante si tratti di un elemento cresciuto a Trigoria e in generale anche ben visto da Mourinho. Ma questa prima parte di stagione ha raccontato altro: un calciatore che anche se tenuto in considerazione ne spazio ne ha avuto pochissimo. E allora la cessione a gennaio sembra nell’ordine delle cose.

Ma se si pensava che la Roma potesse cederlo solamente in prestito, le cose potrebbero cambiare immediatamente almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina: secondo il quotidiano, infatti, il Sassuolo potrebbe presentarsi con un’offerta importante per Bove per prenderlo in maniera definitiva e non in prestito.

Calciomercato Roma, il Sassuolo vuole Bove

L’interesse dei neroverdi non è una novità nei confronti del centrocampista scuola Roma. La novità sta nel fatto che il Sassuolo lo vorrebbe acquistare e senza passare per il prestito anche per battere la concorrenza importante che c’è attorno alle prestazioni di Bove. Salernitana, Cremonese e soprattutto Lecce hanno chiesto delle informazioni in tempi non sospetti e tutte e tre lo vorrebbero a gennaio ma senza metterci dei soldi in mezzo. Cessione temporanea e poi capire a giugno come muoversi. Tutto questo a quanto sembra il Sassuolo lo vorrebbe evitare, prendendo immediatamente il calciatore e magari chissà, questo potrebbe anche aprire ad un possibile arrivo di Frattesi a Trigoria nel corso dei prossimi mesi.

Insomma, Carnevali fa sul serio e la situazione è in continuo aggiornamento. Sul fatto che Bove sia un elemento corteggiato non ci sono dubbi. Ed è per questo motivo che potrebbe anche essere sacrificato per regalare a Mourinho gente più congeniale al proprio progetto tecnico.