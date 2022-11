Calciomercato, la Roma e quei “sogni”: colpo in difesa, apertura ufficiale

Calciomercato Roma, l’agente allo scoperto: l’annuncio ufficiale sulle ambizioni del difensore che spazza via ogni dubbio.

La sosta per i Mondiali rappresenta lo scenario adatto per gli addetti ai lavori per portare avanti diverse operazioni. La sessione invernale di calciomercato non è poi così lontana, e soprattutto le big sono già all’opera per rinforzare le rispettive rose con acquisti mirati.

Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto che sta scandagliando diversi fronti, alla ricerca dell’opportunità giusta da cogliere. Sono diversi i settori del campo da rinforzare, con i giallorossi che si stanno muovendo in svariate direzioni. Oltre a caldeggiare la pista legata al vice Karsdorp – nel caso in cui la frattura con l’olandese non dovesse essere risolta – la Roma monitora con attenzione anche il mercato dei difensori. Volontà che diventerebbe urgenza nel caso in cui dovesse essere perfezionata la cessione di Kumbulla, il cui futuro è ormai in bilico.

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’agente di Siebert

Nell’ultimo periodo uno dei profili accostato alla Roma è quello di Jamil Siebert. Il difensore centrale tedesco del Viktoria Colonia ma di proprietà del Fortuna Dusseldolf ha calamitato l’attenzione di diversi club. Oltre ai giallorossi, infatti, anche il Nottingham Forest si è reso protagonista di sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Intervistato ai microfoni di Calciomercato.it, però, l’agente di Siebert – Alexis Portselis – ha rilanciato la candidatura della Roma.

Ecco le parole dell’agente del difensore: “Circa un anno e mezzo fa lo voleva il Milan: da quel momento i club italiani hanno cominciato a seguirlo. Per le sue caratteristiche si adatta molto bene alla Serie A: si tratta di un calciatore veloce, potente e bravo a difendere. Roma? Ogni giovane ha dei sogni e dei desideri. Mourinho è uno dei migliori allenatori nella storia del calcio, Roma è una città bellissima e la Roma è un grande club con una storia enorme e tifosi fantastici.”