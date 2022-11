Roma, nuovo sconto biglietti e non solo: conto alla rovescia

Roma, nuovo regalo ai tifosi e sconto-novità. Succede per la prima volta, tutti gli aggiornamenti.

In questi anni di presidenza Friedkin abbiamo assistito alla presenza di una società attenta a diverse esigenze, non solo squisitamente calcistiche o sportive ma rivolte anche al venire incontro a tifosi che hanno sempre dimostrato grande vicinanza e sostegno all’ambiente Roma tutto. Basti pensare alle posizioni diffusesi all’ombra del Colosseo circa l’operato dei due texani, contraddistintosi non solo per la vittoria europea dello scorso anno ma anche per un modus operandi finalizzato al far crescere il brand e l’ambiente tutto.

Punta dell’iceberg è certamente stato l’ingaggio di José Mourinho, sottintendente però visioni e progettualità ben più lungimiranti e finalizzate al far bene non solo sul prato verde. A ciò si aggiunga anche l’operato di un Tiago Pinto che non ha mai perso occasione di encomiare Dan e Ryan, ai quali deve certamente la serenità di aver potuto fin qui lavorare rispettando determinati parametri ma al contempo conscio di poter anelare anche a ingaggi un tempo utopistici come quelli di Dybala e Wijnaldum.

Roma, nuovo sconto sui biglietti: decurtazioni anche per l’area Premium

Per quanto riguarda i tifosi, da questi sono sempre arrivate manifestazioni di grande affetto, supporto e vicinanza. Questo sia lo scorso anno che in questa prima parentesi stagionale, quasi mai esaltante ma il cui grande filo rosso è stato proprio l’imperituro supporto dell’Olimpico e dei tanti viaggianti in Italia e in Europa per la Roma. Il merito, in alcuni casi, è da ricercarsi anche in alcune iniziative dei Friedkin, finalizzate al favorire l’afflusso e la fidelizzazione dei tifosi.

Si pensi alle iniziative estive sugli abbonamenti ma anche ai diversi pacchetti, messi a disposizione a partire dallo scorso anno per assistere ad un corpo di tre partite a prezzi convenienti. Come già raccontatovi ieri, inoltre, per questo weekend di Black Friday, la società ha applicato sconti fino al 50% su tante tipologie di prodotti. Tra i vari, anche sui biglietti per le gare con Bologna e Spezia, inizio e fine della seconda parte di campionato.

Come riferito in queste ore, la scontistica sarà applicata anche per le esperienze Premium, per la prima volta e a differenza dello scorso anno, quando l’Hospitality rimase esente da vantaggi economici. La Tribuna 1927 costerà infatti 200 euro invece di 400 e l’Hospitality Post-Match 118 euro invece di 235. Questo a partire dalla mezzanotte di stasera fino al 28 novembre.