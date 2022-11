Serie A, nuove date ufficiali: il comunicato della Lega

Serie A, la Lega Calcio ha annunciato le nuove date per il calendario del campionato italiano. Ecco il comunicato ufficiale emesso durante la sosta

Manca oltre un mese al rientro in campo della Serie A. Il campionato italiano è entrato nella lunga sosta per i Mondiali in Qatar, competizione che per la prima volta nella storia si svolge in inverno. La stagione in Italia riprenderà il 4 gennaio, con la Roma che ospiterà allo stadio Olimpico il Bologna di Thiago Motta. La Lega Calcio decide di bruciare le tappe e guardare in avanti, ecco il comunicato ufficiale con le nuove date per il prossimo anno.

Ad oltre un mese dalla ripresa della Serie A, e con i Mondiali in Qatar che chiudono oggi la prima giornata dei gironi, la Lega Calcio anticipa i tempi in Italia. Poco fa sul sito ufficiale dell’organo che amministra il calcio nel nostro paese ha emesso un comunicato che calendarizza la prossima stagione. L’attuale Serie A si è fermata alla 15esima giornata, al momento a dominare il campionato è il Napoli di Luciano Spalletti. Ecco le novità in arrivo con le date ufficiali della stagione 2023/24.

Serie A, date ufficiali stagione 2023-24: l’annuncio della Lega Calcio

Sul sito della Lega è stato comunicato in anticipo l’avvio e la fine della prossima stagione in Serie A, quella 2023/24. Il campionato italiano 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024. In attesa di riprendere la stagione dalla sedicesima giornata sono stati già fissati gli estremi della prossima. La Roma in classifica occupa la sesta posizione, a pari punti con l’Atalanta di Gasperini, e deve recuperare terreno nella corsa al piazzamento europeo. Il quarto posto, occupato dalla Lazio di Sarri, dista 3 punti per i giallorossi. Ecco l’annuncio ufficiale della Lega:

“La Lega Serie A comunica, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024: A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A TIM 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024.”