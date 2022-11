Roma, il regalo di Wijnaldum fa felici anche i tifosi

Il centrocampista della Roma sta recuperando dall’infortunio alla tibia subito prima della partita con la Cremonese a inizio stagione

La pausa per il Mondiale in Qatar è arrivata nel momento migliore per la Roma che non ha passato un bel periodo nelle ultime giornate. Nelle ultime tre partite di Serie A sono arrivati solo due punti, grazie ai pareggi con Sassuolo e Torino. Proprio quello con i granata è stato l’appuntamento finale per questo 2022, con i tifosi che stanno aspettando le amichevoli della tournée giapponese per rivedere i giallorossi in campo. Sono due le gare a cui la Roma prenderà parte per mantenere alta la forma fisica in vista delle competizioni che torneranno nel 2023.

Insieme alla Serie A, però, i tifosi giallorossi sperano di rivedere in campo anche Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese che è indisponibile dalla fine di agosto. Poco prima della partita con la Cremonese, l’ex Liverpool ha subito la frattura della caviglia a causa di un intervento irruento di Felix Afena-Gyan. Da quel giorno, il giocatore del Psg in prestito alla Roma ha cominciato il lungo cammino di recupero che non è passato per la sala operatoria. Wijnaldum, infatti, ha preferito continuare con una terapia conservativa che ha allungato i tempi. Questi, poi, nelle ultime settimane hanno spaventato i tifosi romanisti, perché sembravano destinati a superare di molto le previsioni.

Roma, Wijnaldum balla con la figlia: il recupero sembra vicino

Il centrocampista, però, ha tranquillizzato tutti i romanisti grazie a un video sul suo profilo social ufficiale. Per i dodici anni della figlia, l’ex Paris Saint-Germain si è esibito insieme alla bambina in un balletto semplice in cui si muove senza troppi problemi. Nessun impedimento, quindi, dalla tibia che sta ancora recuperando