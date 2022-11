Calciomercato Roma, rescissione e addio 👋 immediato: avviati i contatti 📲

Calciomercato Roma, rescissione e addio immediato: avviati già i contatti tra le parti. Il futuro legato a quello di Cristiano Ronaldo

Addirittura vorrebbero rescindere il contratto per risparmiare sullo stipendio. Ma anche se così non fosse, il futuro sembra già segnato con una partenza che sembra solamente questione di tempo. Il tempo di finire l’esperienza al Mondiale in poche parole.

Depay non è ancora un ex giocatore del Barcellona ma presto lo potrebbe diventare. Già a gennaio l’olandese, dopo l’esperienza che fino al momento non è da ricordare, dovrebbe concludere la sua avventura nella Liga spagnola. I catalani, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport tedesco Florian Plettenberg, sarebbero disposti anche a svincolarlo. E in tutto questo c’è un club pronto a prendere il centravanti, anche perché ha un buco in quel reparto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Sì, su Depay ci sarebbe il Manchester United.

Calciomercato Roma, avviati i contatti per Depay

C’è di più di un semplice interesse. Il Manchester United sempre secondo il giornalista tedesco avrebbe già avviato i contatti per portare il giocatore in Inghilterra. Ten Hag è convinto di poterlo rilanciare e dopo l’addio di CR7, sulla prima linea, qualcuno deve per forza arrivare. Insomma, tutte le attenzioni del club di Premier League adesso sarebbero rivolte sull’olandese.

Depay, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, avrebbe valutato sicuramente una possibile offerta della Roma – così come quella della Juventus – per il prossimo mese di gennaio. Questa accelerata comunque dello United potrebbe decisamente fare la differenza. Pinto non è tagliato fuori, anche se ha preso Solbakken un elemento come l’olandese farebbe sempre comodo e Mou lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma la concorrenza è tutt’altro che semplice da superare.