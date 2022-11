Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e Juve spiazzata: “Non è nei piani”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e Juventus spiazzata da quelle che sono state le parole dell’agente: “Non è nei piani”

Un annuncio che ribalta e che stravolge soprattutto i piani della Roma e della Juventus che sono alla ricerca di un innesto in quel settore del campo già nel prossimo mese di gennaio. I giallorossi perché devono sistemare il buco che verrà lasciato da Karsdorp, ormai in partenza visto che lo strappo sembra davvero insanabile, i bianconeri – che pensano pure al giallorosso – perché stanno iniziando a programmare la prossima stagione.

Ora, in queste settimane è uscito fuori diverse volte il nome di Holm come possibile innesto. Il difensore dello Spezia ha fatto assai bene in questa prima parte di stagione e sia Pinto che Cherubini sembrerebbero abbiano acceso il radar. Ci sono da registrare, però, quelle che sono state le parole dell’agente del calciatore, Stevan Selakovic, che fa parte della ‘Global Soccer Management’ e che ha parlato in esclusiva a calciomercato.it

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’agente di Holm

Holm è legato allo Spezia da un lungo contratto che scade nel 2026. Insomma, di sconti, non ce ne saranno. Ma se si pensava che l’esterno potesse cambiare squadra a gennaio, le parole del suo agente frenano in maniera anche inaspettata quelli che potevano essere i facili entusiasmi: “Improbabile che vada via nella finestra invernale. Sta bene allo Spezia, l’allenatore crede in lui e sta crescendo molto bene. Certo, tutto può succedere nel calcio, ma la sua partenza non è nei piani”.

In poche parole, per andare a coprire il buco che verrà lasciato da Karsdorp nella difesa giallorossa, Pinto dovrà virare verso altri lidi e cercare di trovare delle altre soluzioni. Per Holm se ne potrebbe riparlare solamente la prossima estate.