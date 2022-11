Calciomercato Roma, salta la firma: Campione del Mondo gratis

Calciomercato Roma, per il gioiello la firma del rinnovo è sempre più lontana. Possibile sfida con l’Inter: ecco lo scenario.

I tanti infortuni hanno inevitabilmente ostacolato la prima parte di stagione per una Roma che ha chiuso il 2022 in chiaroscuro. Il rientro in campo di Paulo Dybala ha comunque rivitalizzato in maniera importante una manovra che sembrava abulica e poco incisiva.

Assieme a Georginio Wijnaldum, la “Joya” è stato la punta di diamante della scorsa campagna acquisti della Roma. L’assenza dell’ex centrocampista del Psg si è fatta sentire in diverse circostanze, con Mou che è stato costretto a fare di necessità virtù e a provare soluzioni alternative. Alla luce delle ultime mode di Tiago Pinto sul mercato, non è escluso che il GM della Roma provi comunque a capitalizzare nuove soluzioni low cost. La volontà di innalzare il tasso tecnico della rosa con acquisti funzionali è stata del resto la chiave di volta che può spiegare gli ultimi blitz della Roma, nella cui orbita potrebbe finire un altro profilo.

Calciomercato Roma, intrigo Keita: nuovo colpo alla Wijnaldum?

Ci stiamo riferendo a Naby Keita. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, il Liverpool sarebbe sempre più propenso a non approfondire i discorsi per il rinnovo del contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023. I Reds sono intenzionati a perdere l’ex Lipsia a parametro zero dopo aver a lungo caldeggiato l’ipotesi rinnovo. E pensare che qualche mese fa sembravano infatti esserci tutti i presupposti per un accordo che, però, non è mai stato suggellato. Il dietrofront improvviso del Liverpool è da ricondurre i tanti infortuni che hanno falcidiato il classe ’95, Problematiche che hanno spinto i Reds a mettere inizialmente sul piatto una proposta inferiore ai circa 7,2 milioni di euro attualmente percepiti dal centrocampista.

A questo punto Keita potrebbe già spuntare un pre-accordo in ottica estiva con un altro club a partire da gennaio. Chissà che la Roma non provi a sondare la situazione, ricalcando quanto fatto con Dybala. Un colpo alla Wijnaldum regalerebbe a Mou una freccia potenzialmente letale per la propria faretra. Occhio anche all’Inter, con Marotta che ha fatto di questi affari uno dei leitmotiv della propria carriera da dirigente. Se i nerazzurri dovessero piazzare qualche esubero in mediana liberando spazio salariale, potrebbero effettivamente caldeggiare l’ipotesi Keita.