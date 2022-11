Calciomercato Roma, ha stregato 😲 mezza Europa: Mou sfida 💣 Milan e Juve

Calciomercato Roma, l’asta internazionale è partita: fa gola a mezza Europa. Scenario stravolto: cosa sta succedendo.

La sosta per le Nazionali sta offrendo agli addetti ai lavori il terreno giusto per cominciare ad approfondire quelle situazioni caldeggiate da tempo. Soprattutto le big sono già all’opera per provare ad esaudire le richieste dei propri allenatori e puntellare le rose con innesti di qualità e assolutamente funzionali.

Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto che è impegnato su diversi fronti. Oltre a sondare con attenzione la situazione legata all’erede di Karsdorp, il gm giallorosso sta passando al vaglio anche altri profili. In questo senso l’acquisto di un difensore non è affatto utopistico, soprattutto se dovesse essere ceduto Kumbulla, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Sondato N’Dicka, che però fa gola a diversi club non solo in Italia ma anche in Liga e in Premier League, la Roma guarda con attenzione anche l’evolvere della situazione Kiwior.

Calciomercato Roma, Kiwior nel mirino: sfida totale

Non è un caso che uno dei nomi seguiti con interesse dalla Roma sia quello di Kiwior. Secondo quanto riferito da fichajes.net, però, per il difensore polacco dello Spezia il rischio che si generi un’asta è assolutamente concreta. Oltre alla Roma, infatti, anche il Milan e la Juventus stanno flirtando con l’operazione, pronte ad intervenire qualora dovessero presentarsi le condizioni giuste.

Tuttavia, i club italiani devono vedersela anche con diverse compagini inglesi. Anche West Ham e Tottenham hanno sondato in maniera esplorativa il terreno, per capire il da farsi. Kiwior, però, fa gola anche il Liga: il Villarreal è da tempo sulle sue tracce, anche perché il “Sottomarino Giallo” vuole puntellare a stretto giro di posta un redato che in questa stagione ha evidenziato qualche lacuna di troppo.