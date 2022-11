Calciomercato Roma, intreccio Karsdorp ed erede: spunta Ancelotti

Calciomercato Roma, mega intreccio ed erede già pronto. Coinvolto anche il Real Madrid, tutti gli aggiornamenti.

Spesso, nel passato più e meno recente, abbiamo assistito all’intersecarsi di scenari e situazioni intriganti quanto importanti nel corso delle campagne acquisti. Si tratta certamente di uno degli aspetti più affascinanti del calciomercato, coinvolgenti plurime realtà e portanti sovente a dei bracci di ferro tra i diversi coinvolti. Lo abbiamo visto lo scorso anno con Dybala, conteso praticamente tra Napoli, Inter e Roma e alla fine approdato nella Capitale proprio quando Pinto abbia saputo cogliere l’ennesima parentesi di indugio da parte di Marotta.

Tutt’altro che da escludersi le possibilità di assistere a nuovi intrecci e scenari anche durante il mese di gennaio, destinato ad avere un peso e un’importanza non trascurabile per permettere alle squadre di abbracciare i giusti rinforzi in vista della seconda parte di campionato. In casa giallorossa, restano numerosi gli scenari da attenzionare da parte di Tiago Pinto e colleghi, consapevoli di dover provare ad assecondare gli aneliti di Mourinho e a far rientrare alcune situazioni non semplicissime.

Calciomercato Roma, derby di Madrid e sostituto già pronto: mega intreccio Karsdorp

Tra queste, certamente la questione Karsdorp, generata dalle parole di José Mourinho in quel di Reggio Emilia e proseguita sui binari di un canovaccio che sembra destinare il tutto ad un finale di separazione tra le parti. L’olandese non si è infatti allenato con la squadra a Trigoria dopo la settimana di riposo post Torino, dopo aver deciso di partire e lasciare la Capitale proprio nella mattinata dell’ultima sfida del 2022.

In ambito mercato, la questione ha generato numerose attenzioni, con la Juventus che avrebbe iniziato a sondare il terreno, proprio come l’Inter di Marotta. Ciò che interessa maggiormente, però, sono poi gli aggiornamenti provenienti dalla Spagna e che permettono di parlare di un vero e proprio mega intreccio. Ci riferiamo a quanto riportato da Fichajes.net, riguardante il possibile addio di Benjamin Pavard al Bayern Monaco, alla luce di una scadenza contrattuale nel 2024.

Sul francese abbiamo già segnalato l’interesse del Barcellona (che in questo ruolo segue anche il pallino di Mou, Diogo Dalot) e abbiamo anche detto della possibile suggestione giallorossa, per quanto difficile. Le penne spagnole, però, hanno in queste ore parlato di possibile derby di Madrid, con Atletico e Real interessate all’ingaggio dell’eclettico laterale. Ciò tange certamente lo stesso mondo Roma, potendo tale scenario sottintendere tra i Blancos la ricerca di un erede di Odriozola. Il laterale ex Fiorentina, giusto ricordarlo, è nel corpus di profili monitorati in quel di Trigoria per ovviare al possibile addio di Rick.