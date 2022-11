La Roma ha già messo a segno ufficialmente il primo colpo del calciomercato invernale, ingaggiando a parametro zero l’attaccante norvegese Solbakken, protagonista delle sfide in Conference League della scorsa stagione. José Mourinho però non si accontenterà del solo norvegese e chiederà a Tiago Pinto altri rinforzi.

