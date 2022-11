Calciomercato Roma, chiamata 📞 per Cristiano Ronaldo: “Vorrei averlo in squadra” 💣

Calciomercato Roma, arriva la chiamata per Cristiano Ronaldo: “Ne ho sentito parlare. Sì, vorrei averlo in squadra”

Tiene banco e terrà ancora banco il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo che il Manchester United ha annunciato di aver trovato con il calciatore un accordo per la rescissione consensuale del contratto. Si parla anche della Roma: un sogno per il momento, ma con Mourinho in panchina abbiamo capito che nulla è impossibile.

C’è da dire che non tutti sarebbero convinti di un arrivo di Ronaldo nella Capitale. Convinto, e anche molto invece, è il grande ex Rodrigo Taddei, che ha parlato sul canale Twitch di goal.com analizzando non solo la questione relativa al portoghese, ma ha toccato anche altri temi della squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

Calciomercato Roma, le parole di Taddei

“Ho sentito di Cristiano Ronaldo alla Roma. Io da romanista “fracico” vorrei sicuramente averlo in squadra” ha ammesso Taddei senza girare troppo intorno alla questione. Un passaggio ovviamente non poteva nemmeno mancare su quello che è il tema delle ultime settimane a vale a dire la questione Karsdorp. Intanto prima ha tessuto le lodi a Mou: “Un grande, e per lui parlano i numeri ma non solo. Anche i compagni che lo hanno avuto come allenatore mi hanno detto che è un fuoriclasse. La questione Karsdorp – ha poi aggiunto – non so se poteva essere gestita meglio, anche io ho vissuto una situazione del genere”.

Dopo questo passaggio Taddei ha rivelato che “Quando sono andato via è stato perché la società, e una persona in particolare, non voleva che io restassi: tutti gli altri lo volevano, ma alla fine non mi è stato rinnovato il contratto”. Oltre questo, comunque, Rodrigo ha dimostrato di avere le idee ben chiare su Ronaldo.