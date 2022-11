TV PLAY | “Venderei Zaniolo per 40 milioni”: l’annuncio che scuote la Roma

TV PLAY | “Venderei Zaniolo per 40 milioni”. L’annuncio in diretta che scuote la Roma. Ecco il pensiero dell’agente. E c’è già la destinazione

Un pensiero è un pensiero e ognuno ha la sua idea in testa. Quello dell’agente Gabriele La Manna, che ha parlato durante la diretta Twitch di calcomercato.it su TVPLAY, è che la Roma deve vendere Zaniolo. Anche a 40 milioni di euro. Pinto, così come vi abbiamo raccontato nel corso di questi mesi, ha sempre chiesto almeno 50 milioni per Nicolò. Ma è una cifra alla quale nessuno fino al momento s’è avvicinato.

Il contratto di Nicolò, come sappiamo, scade nel 2024 e di rinnovo ancora non se n’è parlato. O meglio: qualche contatto c’è stato ma le ultime indicazioni vanno verso una sola direzione: se ne riparlerà solamente alla fine della stagione, prima c’è da guadagnarselo il prolungamento e anche l’adeguamento economico.

TV PLAY | Le parole dell’agente su Zaniolo

Come anticipato, l’agente La Manna ha parlato di Zaniolo, accostato non solo alla Juventus ma anche al Milan, che guarderebbe al numero 22 giallorosso per andare a sostituire Leao, in uscita. “Fossi nella Roma venderei Zaniolo a 40 milioni perché farei una grossa plusvalenza in vista del mercato. E se fossi al Milan non prenderei Ziyech perché Zaniolo è un prodotto nostro e non ha bisogno di adattarsi. Il Milan non può aspettare Ziyech per la lingua e anche per il calcio di cultura. E poi Zaniolo è un campione”. Insomma, un’indicazione per Pinto che prima o poi, con Vigorelli, un colloquio lo deve avere.