Calciomercato Roma, intreccio da sogno: Milan spazzato via

Calciomercato Roma, l’intreccio che non ti aspetti: Milan beffato, il via libera spalanca le porte ai giallorossi.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, sono già molti i rumours di mercato che vedono la Roma direttamente od indirettamente protagonista.

La vicenda legata a Rick Karsdorp orienterà inevitabilmente le mosse di mercato di Tiago Pinto, che non a caso si è messo sulle tracce di un esterno destro polivalente. Quella che sta per schiudersi è una campagna trasferimenti nella quale la Roma si preparerà comunque a capitalizzare le diverse occasioni che di volta in volta si presenteranno, provando ad esaudire le richieste di José Mourinho. In attesa del ritorno sempre più vicino di Gini Wijnaldum, è chiaro che Mou si aspetta qualcosa in più dal suo centrocampo, che fino a questo momento non è stato in grado di offrire quel contributo in termini di goal che ci si aspettava.

Calciomercato Roma, effetto domino De Paul: Ziyech-Milan salta subito?

Ragion per cui non sorprende affatto che alla Roma sia stato accostato nuovamente Rodrigo De Paul. In realtà, quello del centrocampista argentino è un profilo che non è mai completamente sparito dai radar giallorossi, anche se al momento non si registrano mosse concrete in tal senso. Tuttavia, l’addio dell’argentino all’Atletico Madrid sta prendendo sempre più quota. I Colchoneros, però, non hanno alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello, e valutano l’ex Udinese non meno di 40 milioni di euro.

Come evidenziato da elgoldigital.com, però, l’addio di De Paul potrebbe schiudere le porte ad un arrivo in quel di Madrid di Ziyech, che nei giorni scorsi è ritornato ad essere accostato al Milan. Chiaramente l’esterno offensivo del Chelsea non rappresenta il sostituto naturale di De Paul in termini di ruoli: tuttavia, i soldi eventualmente ottenuti dall’addio dell’argentino sarebbero investiti dai madrileni per rinforzare altre zone del campo. In quest’ottica sarebbe ritornato in auge proprio il profilo di Ziyech.