TV PLAY | Cristiano Ronaldo, offerti 300 milioni: “Farebbe fatica anche in Arabia”

TV PLAY | Cristiano Ronaldo, bomba in diretta: all’attaccante portoghese un’offerta stratosferica per i prossimi due anni di contratto

Cristiano Ronaldo sul mercato, da svincolato, non è una cosa che capita tutti i giorni. E le voci sul futuro del portoghese sono sempre assai più importanti. C’è da capire cosa voglia fare da grande CR7: continuare a giocare in Europa, nel calcio che conta, per frantumare ancora altri record, oppure andare in Arabia, dove lo potrebbe aspettare una vera e propria montagna di soldi. La sensazione è che il Mondiale deciderà molte cose e al momento tutte le voci che escono siano solamente supposizioni.

Un supposizione però non è quella del giornalista arabo Abed che ha parlato in diretta Twitch a calciomercato.it su TVPLAY. Che, oltre a dare un giudizio su quello che è il movimento calcistico in quella parte del Mondo, ha svelato di un’offerta pronta per CR7 da parte dell’Al Nassr.

Vi riportiamo fedelmente quelle che sono state le parole del giornalista. “Si tratta per gennaio, l’Al Nassr è pronto a offrire un contratto da 300 milioni per un biennio a Cristiano Ronaldo. Io penso che lui anche qui da noi però farà fatica a segnare tanti gol, perché è un giocatore che se tecnicamente è quello di una volta, non vedo la stessa corsa, quindi anche nel nostro campionato potrebbe avere delle difficoltà. Bene l’influencer Cristiano Ronaldo per far crescere il movimento, ma a livello tecnico farà fatica”. Insomma, anche a quelle latitudini hanno dei dubbi su quella che potrebbe essere la tenuta fisica del portoghese che però, al Mondiale in Qatar, ha iniziato facendo quella cosa che gli è riuscita meglio nel corso della sua vita: segnare. Su rigore, vero, ma quel gol gli ha permesso di diventare il primo nella storia a timbrare in cinque Mondiali.