Nagoya-Roma, le formazioni ufficiali: tripla sorpresa Mourinho

Prima amichevole in Giappone per la Roma che affronterà il Nagoya. Le formazioni ufficiali del match vedono tre sorprese scelte da Mourinho

La Roma torna in campo per la prima volta dopo la pausa per il Mondiale. I giallorossi nella tournee in Giappone giocheranno oggi la prima amichevole contro il Nagoya. Un test che sarà importante per mantenere la forma in vista della ripresa del campionato a gennaio, ma anche per dare spazio ad alcuni giocatori che hanno giocato meno di mettersi in luce in queste due partite.

Infatti Mourinho in Giappone ha portato anche diversi giovani, a conferma di voler puntare forte sulle risorse che il settore giovanile giallorosso può proporre. Anche nella formazione ufficiale di oggi ci saranno tre giovani sorprese scelte dallo ‘Special One’.

Nagoya-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho punta su tre giovani

Il futuro della Roma si potrebbe dire che inizia da oggi. I giallorossi al Toyota Stadium affronteranno il Nagoya alle 11:30 italiane. Mourinho per la tournee giapponese ha deciso di portare con sé diversi giovani per sostituire i giocatori partiti per il Mondiale in Qatar. Oggi lo Special One dà l’ennesima dimostrazione di puntare sui giovani schierandone diversi nella formazione titolare. Infatti partiranno dal primo minuto Missori, Tahirovic e Cherubini, oltre a Bove, già un po’ più esperto. Di seguito le formazioni ufficiali di Nagoya e Roma:

Nagoya: Langerak, Fujii, Tiago, Nakatani, Uchida, Ishida, Senta, Nagaki, Shigehiro, Mateus, Nagai.

Roma: Svilar, Ibanez, Kumbulla, Smalling, Missori, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy, Cherubini, Abraham.