Nagoya-Roma, i tifosi non lo perdonano: “Via subito”

Nagoya-Roma, Abraham nuovamente nel mirino dopo l’esordio senza reti in Giappone. I tifosi hanno le idee chiare.

In queste ore è iniziata ufficialmente la tournee degli uomini di Mourinho in terra nipponica, ospitante i giallorossi per le prossime settimane durante una sorta di mini ritiro che avrà funzioni e riflessi non solo sul piano sportivo ma anche economico e di internazionalizzazione del brand. Una felice coniugazione tra le volontà della società, da sempre attenta a questioni non unicamente di campo, e la necessità di Mourinho di lavorare in modo intenso con una compagine distintasi fin qui per non pochi passi falsi.

La speranza dei tifosi è quella di poter assistere ad una sorta di catarsi a partire da inizio 2023, frutto non solo dei recuperi di Dybala e Wijnaldum ma anche del lavoro che dovrà fare lo stesso José in questo lasso di tempo a sua disposizione. Come accade soprattutto in estate, si tratterà di un’occasione per far gruppo ma anche per valutare da vicino e in contesti con minor pressione determinati giocatori, ponendo loro al centro di sperimentazioni e intuizioni che tornino poi magari utili durante gli impegni ufficiali.

Nagoya-Roma, Abraham nel mirino dei tifosi: “Non se ne può più”

Come documentatovi, intanto, la gara di esordio della Roma in Giappone non è stata totalmente felice. Il risultato sembra infatti tradire l’ormai nota e discussa consapevolezze delle difficoltà giallorosse in attacco. Il risultato è stato infatti quello di 0-0 e, tra i vari, hanno colpito in particolar modo i commenti su quello che dovrebbe essere il bomber della squadra, Tammy Abraham. Il nove non ha certamente vissuto un grande inizio e le difficoltà palesate anche quest’oggi in campo hanno portato diversi tifosi a commentare la sua prestazione.

Di seguito un estratto delle posizioni maggiormente diffuse. “Continua pure in Giappone il mistero della clamorosa involuzione di Abraham”. “Abraham sta facendo malissimo, inizio a non poterne più di lui. A questo punto mi auguro vada via il prima possibile, non riesce nemmeno più a stoppare palla”. “Perché Abraham non tira più?”. “Assurdo quanto sta capitando ad Abraham. Sembra non essere ancora tornato dalle vacanze estive”. “Stiamo facendo pena, Abraham via subito”.