Roma, UFFICIALE: accordo firmato in Giappone

La Roma giocherà oggi la prima amichevole col Nagoya e arriva l’annuncio del club: accordo già firmato in Giappone

Terzo giorno in Giappone per la Roma, dove rimarrà fino all’inizio della prossima settimana. La tournee porterà i giallorossi a giocare due amichevoli contro Nagoya e Yokohama, oltre a una serie di eventi per sponsorizzare il brand nel paese. Oggi si giocherà la prima amichevole contro il Nagoya alle 11:30 ora italiana. Ma il viaggio nel ‘Sol levante’ della società romanista ha anche altri obiettivi.

Infatti il marketing è protagonista di questa tournee in cui la Roma ha già firmato un nuovo accordo. In questi minuti è stato emanato il comunicato ufficiale che annunciato la nuova partnership.

Roma, ufficiale la partnership con il Nagoya: il comunicato del club

Non solo un viaggio per mantenere la forma durante la pausa Mondiale per la Roma, ma soprattutto un viaggio per trovare nuovi accordi a livello economico e non solo in Giappone. Infatti in questi minuti la società giallorossa ha ufficializzato la nuova partnership con il Nagoya, squadra che la Roma affronterà oggi in amichevole.

Una partnership che oltre a far espandere il brand in Giappone, porterà allo sviluppo dei settori giovanili di entrambi i club, creando anche Academies che verranno gestite dalle due società sia in Giappone che negli Stati Uniti. Il presidente Dan Friedkin ha commentato così il nuovo accordo: “Siamo orgogliosi di avviare questa nuova partnership innovativa che apporterà grandi benefici a entrambi i club dentro e fuori dal campo”. Dunque un asse Italia-Giappone che potrebbe aiutare la Roma in diversi ambiti, di marketing e non solo.