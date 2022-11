TV PLAY | Calciomercato Roma, la sentenza: “Lo prenderei sempre, è diverso da tutti”

TV PLAY | Calciomercato Roma, arriva la sentenza sulla diretta di calciomercato.it: “Lo prenderei sempre, è diverso da tutti”.

A gennaio la Roma sarà chiamata senza dubbio ad intervenire sul mercato. Lo sa bene Tiago Pinto, che cerca di recepire anche quelli che sono i messaggi di Mourinho. Il tecnico ogni tanto lancia qualche segnale e ieri non è tardata ad arrivare nemmeno la risposta del gm.

Bene, sappiamo benissimo che la Roma ha in mente di inserire qualcuno in mezzo al campo. E il nome circola da parecchio tempo dalle parti di Trigoria. Frattesi ha anche aperto le porte, anzi le ha spalancate, per un ritorno nella Capitale. “Prima o poi ce la farò” ha detto il centrocampista nell’ultima intervista rilasciata al Corriere dello Sport. E un ulteriore segnale, un input, affinché la Roma acceleri, è arrivato dal match analyst Massimo Carcarino, che è intervenuto a calciomercato.it su TvPlay. Senza dimenticare, nemmeno, quelle che sono state le parole del dirigente portoghese alla fine del mercato che ha elogiato pubblicamente il calciatore.

TV PLAY | Calciomercato Roma, la sentenza su Frattesi

Collegandosi anche alle parole dette da De Zerbi qualche giorno fa, quando l’attuale tecnico del Brighton ha candidamente ammesso di essersi sbagliato sul conto di Frattesi, Carcarino ha confermato una cosa: “Io uno come Frattesi lo prenderei sempre. Un giocatore che è diverso da tutti gli altri”. “Nei primi mesi dell’anno scorso – ha aggiunto – faceva difficoltà. Poi ci ha messo lavoro e fame, e si è inserito”. Insomma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, un ulteriore benedizione per il giocatore che Pinto vorrebbe a Trigoria nei prossimi mesi. Magari inserendo anche in una possibile operazione con il Sassuolo il cartellino di Bove, che interesse e anche molto a Carnevali. Anzi, interessa così tanto che i neroverdi potrebbe prenderlo in maniera definitiva e cercare due trattative separate. Ma il centrocampista giallorosso che ha trovato davvero poco spazio in questo inizio di stagione, è un jolly troppo importante per non essere sfruttato.