Addio a gennaio, tutto deciso: bastano 8 milioni

Addio a gennaio: il club di Premier League ha deciso di ascoltare quelle che potrebbero essere le offerte. Per l’esterno bastano 8 milioni di euro

Sono molte le squadre del massimo campionato italiano alla ricerca di un esterno per il prossimo mese di gennaio. Non solo la Roma, che dopo la rottura con Karsdorp deve andare a coprire il buco che verrà lasciato dall’olandese, ma anche la Juventus, che proprio per il giallorosso potrebbe fare un sondaggio.

In tutto questo dall’Inghilterra arriva una notizia che potrebbe interessare le squadre del massimo campionato italiano alla ricerca, appunto, di un elemento in grado di integrarsi immediatamente in squadra e che può sicuramente garantire una certa esperienza. Basterebbero 8 milioni di euro per strapparlo al West Ham che, secondo le informazioni che sono state riportate da footballinsider, sarebbe disposto ad ascoltare offerte per “raccogliere” denaro per la finestra di mercato estiva che si preannuncia scoppiettante.

Addio a gennaio, il West Ham libera Coufal

Il nome è quello di Coufal, esterno dentro della Repubblica Ceca, che sembra essere alla fine della sua esperienza con il club di Premier League. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Bayer Leverkusen, ma al momento i tedeschi non sembrano del tutto convinti. Normale pensare che qualcuno possa anche offrirlo in Italia visto che tutti conoscono quelli che sono gli obiettivi delle formazioni della Serie A. E non è detto che questo profilo non arrivi anche sulla scrivania di Pinto. Come detto bastano 8 milioni di euro per prenderlo e non è una cifra decisamente alta. Coufal, 30 anni, potrebbe garantire come detto esperienza e fisicità in quella zona del campo.