Calciomercato Roma, sedotto e abbandonato 🛑 : via libera Pinto 👀

Calciomercato Roma, sedotto e abbandonato: dalla Spagna hanno mollato la presa dando il via libera a Pinto per il colpo a gennaio

Il ruolo di terzino destro al momento non è vacante perché in rosa c’è Celik. Ma un solo elemento per tutta la seconda parte di stagione è un rischio che la Roma non si può permettere. L’addio annunciato di Karsdorp mette Pinto davanti ad un problema da risolvere: il gm infatti deve cercare di piazzare un colpo in quella zona già a gennaio.

Ora, di nomi ce ne sono stati tanti. E altri probabilmente ce ne saranno. Uno di questi è quello di Bellerin del Barcellona che secondo quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane è in uscita dai catalani. Si è parlato anche di un forte interessamento del Betis Siviglia, squadra che la Roma ha affrontato in Europa League ma secondo le informazioni riportate da Elgoldigital la situazione è decisamente cambiata.

Calciomercato Roma, il Betis molla Bellerin

Sedotto e abbandonato. Bellerin infatti non rientrerebbe più nei piani di Pellegrini che sta cercando altre soluzioni per gennaio. Un via libera per Pinto, che potrebbe approfittare di questa situazione per piazzare il colpo in difesa. Come detto un innesto in casa giallorossa deve esserci, e anche se adesso sembra essere calda la pista che porta all’ex Arsenal, che anche nelle passate stagioni era stato accostato alla Roma, non si perdono sicuramente di vista anche altre possibili trattative. Una buona notizia, insomma, qualora venisse confermata, che potrebbe levare un po’ di castagne dal fuoco al general manager della Roma.