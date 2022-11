Dietroront ↩ e via libera Roma: “Cercano altro” 🧐

Dietrofront e via libera Roma dopo l’annuncio. Ecco gli ultimi aggiornamenti su uno dei profili maggiormente intenzionati da Tiago Pinto.

Quest’ultimo è atteso da un importante labor limae nelle prossime settimane, finalizzato al plasmare una rosa che sembrava a fine estate poter regalare molte più soddisfazioni rispetto a quelle raccolte fino a questo momento. Al di là degli infortuni di Dybala e Wijnaldum, sono tanti gli aspetti nei quali la Roma ha peccato e che andranno necessariamente sottoposti all’attenzione del tecnico.

Non manca, infatti, a uno come Moruinho la saggezza e la conoscenza per cercare di affrontare e superare un momento di tale difficoltà, corroborato anche dall’imprevisto Karsdorp che avrà una sua ingerenza certamente anche nella prassi di Tiago durante il mese di gennaio. Il primo colpo invernale, intanto, è sbarcato nella Capitale negli scorsi giorni e sembra aver lasciato intendere di non vedere l’ora di mettersi a disposizione dei compagni e dello Special One per dare una mano ad una compagine che dorvà affrontare il 2023 con il must di non sciupare, come accaduto sovente, le tante occasioni di centrare il bottino pieno.

Calciomercato Roma, annuncio e dietrofront Frattesi: “Cercano altro”

Bisognerà procedere, come fatto quasi sempre in questi ultimi due anni, seguendo una strada di complementarità tra dirigenza e allenatore, con la prima in grado di mettersi a disposizione del secondo e con quest’ultimo abile nello sfruttare il proprio carisma e le proprie conoscenze per archiviare parentesi più delicate come questa. Restando sul fronte mercato, sono tante le questioni attenzionate dal gm e, tra le varie, si segnala ormai da tempo quella legata al possibile ritorno di Davide Frattesi.

Seppur conscio e memore della fermezza di Carnevali durante la scorsa estate, Tiago può certamente vantare il mai celato anelito di Davide al voler tornare laddove tutto è iniziato. In giornata vi abbiamo parlato del possibile scambio sull’asse Roma-Reggio Emilia. A corroborare la tesi di un ritorno a Roma o, comunque, di una permanenza nel nostro campionato è stato l’annuncio giunto in queste ore.

Ci riferiamo a quanto annunciato dal giornalista anglosassone Dean Jones a GIVEMESPORT, incentrato sullo scenario legato all’interesse del West Ham su Davide. “Frattesi è sui radar del West Ham ma onestamente credo che stiano cercando qualcuno di maggiormente affermato che possa ben ovviare all’uscita di Declan Rice“.