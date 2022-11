Radja Nainggolan potrebbe tornare a gennaio in Serie A. C’è l’incontro ufficiale per riportare l’ex centrocampista giallorosso in Italia, ecco i dettagli

A sorpresa il futuro di Radja Nainggolan potrebbe incrociare nuovamente la Serie A in vista del calciomercato di gennaio. Il centrocampista belga ex Roma è stato ufficialmente messo fuori rosa dall’Anversa. Il club della Pro League è in cerca di offerte in vista della sessione invernale di calciomercato. Le porte del campionato italiano sono pronte a riaprirsi per il centrocampista, ora 34enne, che in casa Roma ha lasciato un dolcissimo ricordo tra i tifosi giallorossi. C’è già stato l’incontro ufficiale che potrebbe riportare il Ninja a calcare i palchi della Serie A: ecco lo scenario a sorpresa.

Il centrocampista belga classe ’88 è stato un beniamino dei tifosi della Roma. Dal 2014 al 2018 ha giocato in maglia giallorossa, prelevato dal Cagliari, mettendo insieme 203 presenze condite da 33 gol. Ora il calciatore belga è stato messo alla porta dall’Anversa, che per motivi comportamentali ha scelto di piazzarlo fuori rosa. Il club belga cerca acquirenti a gennaio per l’ex Roma e si aprono le porte per un ritorno a sorpresa nel campionato italiano. Ecco cosa ha svelato lo stesso Radja Nainggolan in un’ intervista rilasciata a Het Nieuwsbald.

Calciomercato, Nainggolan torna in Serie A: incontro con Galliani

L’ex centrocampista giallorosso ha ammesso di aver avuto un incontro con Adriano Galliani. Il dirigente del Monza starebbe lavorando ad un ritorno a sorpresa di Radja Nainggolan nella Serie A. Lo stesso centrocampista ha svelato il retroscena che potrebbe riaprigli le porte della Serie A. Le parole del belga: “Ho incontrato Adriano Galliani in Qatar. Mi ha detto che se voglio continuare a giocare senza guadagnare troppo posso chiamarlo. Io non voglio smettere e voglio trovare una soluzione.” Il dirigente ex Milan, che ha condotto una campagna di calciomercato estivo ricca di sorprese, potrebbe chiudere subito per un suggestivo ritorno del belga a gennaio.