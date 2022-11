Calciomercato Roma, dietrofront inaspettato: “Di corsa alla Juventus”

Nonostante sia nel mirino della Roma da diverso l’obiettivo potrebbe fare dietrofront all’improvviso: “Di corsa alla Juventus”

Per parafrasare un popolare detto: “Tutto è lecito nel calciomercato”. La finestra invernale per i trasferimenti si avvicina e i club sono pronti a sfidarsi per trovare rinforzi senza esclusione di colpi. A gennaio la Roma difficilmente potrà fare grandi investimenti, visti i paletti imposti dall’Uefa per aver violato il Fair Play Finanziario, però i giallorossi da tempo hanno nel mirino un obiettivo.

A ‘soffiare’ questo obiettivo a Tiago Pinto potrebbe essere ancora una volta la Juventus, che quando fiuta un’occasione difficilmente se la fa scappare. Il giocatore sarebbe pronto ad andare di corsa alla Continassa.

Calciomercato Roma, dietrofront Frattesi: di corsa alla Juventus

Il futuro di Davide Frattesi è un argomento che interessa a diversi club, in particolare alla Roma. Le recenti dichiarazioni del calciatore stesso di volere un giorno vestire la maglia giallorossa, di nuovo, hanno fatto ben sperare Tiago Pinto e la società giallorossa per un possibile colpo a gennaio o più probabilmente in estate.

Sulle tracce del centrocampista del Sassuolo però continua a esserci anche la Juventus, che non sembrerebbe intenzionata a mollare l’obiettivo. Nell’edizione odierna la ‘Gazzetta dello Sport’ riporta che Frattesi andrebbe di corsa alla Juventus, vista la sua voglia di lasciare il Sassuolo e fare il grande salto. Dunque la Roma potrebbe vedere voltarsi le spalle in caso di passaggio in bianconero di Frattesi.