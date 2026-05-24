La Roma torna su Kean: 20 milioni e un giocatore alla Fiorentina

Nuova indiscrezione di calciomercato sull’attaccante viola ed ex Juventus

Tormentata da diversi infortuni, la seconda stagione di Moise Kean alla Fiorentina si è conclusa con appena 9 gol e 4 assist complessivi in tutta la stagione. Un bottino magro, soprattutto se paragonato a quello della scorsa annata calcistica, quando lo score finale fu di 25 reti e 3 passaggi vincenti fra tutte le competizioni disputate.

Nonostante ciò, il 26enne di Vercelli è uno dei nomi più chiacchierati sul calciomercato e, come raccontato in tempi non sospetti, piace anche alla Roma. Dopo i sondaggi svolti a gennaio, secondo calciomercato.it il club giallorosso avrebbe messo nuovamente nel mirino il calciatore, seguito anche dal Milan e in Premier League.

Con il rinnovo firmato la scorsa estate fino al 30 giugno del 2029, sul contratto dell’ex Juventus è stata apposta anche una clausola da 62 milioni di euro, ma secondo la testata online, dopo una stagione così sottotono, la Viola potrebbe fissare la sua valutazione a 45 milioni.

Una cifra ancora elevata che la Roma, in caso di Champions League, potrebbe provare a calmierare con una prima offerta da 20 milioni cash più il cartellino di Artem Dovbyk, in uscita dal club giallorosso.