Svolta Kean per la Roma: ha già detto sì, ecco la formula | ASRL

Incredibile indiscrezione di calciomercato sull’attacco giallorosso, la notizia è di prima mano

E se il nuovo attaccante della Roma fosse Moise Kean? Quella che fino a qualche giorno fa sembrava una suggestione di mercato quasi utopistica, nelle ultime ore si sta tramutando quanto meno in un’idea difficile, ma reale.

Secondo fonti vicine al club, l’ex attaccante della Juventus avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, attratto dal progetto tecnico e dal prestigio della piazza capitolina. La Roma valuta la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina non chiude, purché l’operazione sia vantaggiosa sul piano economico.

Dopo il rinnovo della scorsa estate, l’ingaggio dell’attaccante azzurro è salito a 4,5 milioni di euro e, complice la difficile situazione in classifica, perdere a gennaio il proprio numero 20 potrebbe rivelarsi esiziale in ottica salvezza.

Profilo che piace molto ai giallorossi già da tempo, Kean potrebbe diventare il prossimo colpo ad effetto della famiglia Friedkin, non nuova a improvvisi sussulti in sede di calciomercato. Affinché il sogno si trasformi in realtà, tuttavia, sarà necessario che si incastrino diversi elementi.