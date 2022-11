Calciomercato Roma, il Chelsea può far saltare nuovamente il banco: i Blues lo monitorano con attenzione, e fiutano il colpaccio.

Il palcoscenico dei Mondiali può rappresentare una vetrina intrigante per diversi calciatori che avranno modo di mettersi in mostra, evidenziando le proprie qualità .

Calcio giocato e spifferi di mercato si salderanno dunque in maniera inestricabile, con la Roma che osserva con interesse l’evolvere dei diversi scenari in fieri, a caccia di soluzioni interessanti. Uno dei settori del campo che i giallorossi intendono rafforzare è la difesa, soprattutto se dovesse essere ceduto Kumbulla. Al momento l’acquisto di un nuovo centrale non rappresenta una priorità per i capitolini, che però potrebbero affondare il colpo qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.

Calciomercato Roma, il Chelsea entra in scena per Hincapié

Protagonista con la maglia dell’Ecuador, Piero Hincapié non ha più bisogno di presentazioni. Da tempo nei dossier, tra le altre, di Napoli e Roma, il forte difensore centrale classe ‘2002 ha calamitato l’interesse di numerosi club in giro per l’Europa. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, gli scout del Chelsea si sarebbero già azionati per vederlo all’opera in Qatar: un dettaglio da non trascurare, preludio ad un possibile assalto dei Blues già a gennaio.

Qualora fosse confermata quest’ultima indiscrezione dall’Inghilterra, i londinesi si iscriverebbero definitivamente alla lista dei pretendenti per Hincapié, monitorato con attenzione anche dall’Arsenal. Come riferito da calciomercato.it nei giorni scorsi, però, il Bayer Leverkusen non vuole far partire a gennaio il proprio gioiello, che viene valutato circa 25 milioni di euro. Tuttavia, eventuali offerte roboanti potrebbero improvvisamente far saltare il banco, spalancando nuovi scenari. Nel caso in cui l’ex Talleres dovesse rendersi protagonista di un Mondiali altisonante, ad esempio, l’assalto di una big diventerebbe a quel punto uno scenario sempre più concreto.