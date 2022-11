Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo fermo: c’è la Juventus

Situazione di stallo per il rinnovo di Zaniolo con la Roma, così ad approfittarne potrebbe essere ancora una volta la Juventus

La Roma è già con la testa al calciomercato invernale e non potrebbe essere altrimenti. I giallorossi infatti dopo aver ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken, che sarà disponibile solo dall’inizio del nuovo anno per via del contratto col Bodo/Glimt, cercano di pianificare entrate e uscite nel mercato invernale. Chi a gennaio non si muoverà è sicuramente Nicolò Zaniolo, il cui futuro però sembra essere ancora incerto.

Un inizio di stagione sicuramente sottotono per l’attaccante giallorosso, complice anche l’infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori un mese. Però il rinnovo di contratto è ancora in una fase di stallo e come sempre sulle sue tracce potrebbe esserci la Juventus.

Calciomercato Roma, Zaniolo tra rinnovo e addio: la Juventus è sempre in agguato

Non è ancora finita tra la Juventus e Nicolò Zaniolo. I bianconeri già in estate sono stati in pressing per cercare di portare il numero 22 giallorosso a Torino, ma poi l’attaccante è rimasto nella capitale. Adesso la Juventus continua a non mollare la presa, visto che il rinnovo con la Roma è in una fase di stallo.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ nella lista per rivoluzionare la Juventus nel 2023 ci sarebbe anche Zaniolo, che potrebbe essere l’erede di Di Maria sulla corsia destra. Con la Roma la situazione rinnovo, dopo i primi colloqui tra l’agente e Tiago Pinto, è stata rimandata a gennaio. Dunque la Juventus non molla la presa mentre la Roma spera di riuscire a blindare il proprio gioiello, che al momento ha un contratto fino al 2024.