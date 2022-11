Con il campionato di Serie A fermo, l’interesse maggiore è rivolto ai Mondiali in corso di svolgimento in Qatar, anche per quel che riguarda il calciomercato della Roma. Tra i profili accostati ai giallorossi e già visionati in più occasioni dal general manager Tiago Pinto ecco chi sta ben figurando e chi invece ha finora deluso.

