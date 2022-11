TVPLAY | Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi: “Offerto il contratto”

TV PLAY | Calciomercato Roma, contratto in scadenza alla fine della stagione ma Pinto ha già preso una decisione: il gm vuole blindarlo

C’è un giocatore che in questa stagione si è messo in evidenza con la Primavera e che ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno. Un classe 2003 che sta facendo benissimo e che potrebbe sicuramente tornare utile negli anni a venire. E soprattutto potrebbe anche entrare in pista stabile nel giro della Prima Squadra guidata da Mourinho in breve tempo.

Il profilo è quello di Claudio Cassano, originario di Trani, secondo punta, 9 gol e 5 assist in 13 presenze con la formazione allenata da Guidi. Insomma, uno che ha i numeri. Secondo quanto riportato da Marco Giordano sulla diretta Twitch di calciomercato.it su TV PLAY, Pinto avrebbe preso una decisione: vorrebbe blindare il giocatore.

Calciomercato Roma, Pinto vuole blindare Cassano

“La Roma sta pensando concretamente di offrire un contratto a Claudio Cassano, prolungandolo visto che l’attuale accordo è in scadenza nel prossimo 30 giugno, lo vogliono blindare. Il signor Cassano è seguito dai suoi storici agenti Zotti e Vitullo affiancati da Vincenzo Morabito, che starebbe seguendo la trattativa”. Queste le parole del coordinatore di TV PLAY, che svelano quelle che sono le idee di Pinto per il 2003 che potrebbe anche entrare nel mirino di qualche altro club importante che potrebbe annusare il colpo grosso a parametro zero.

La Roma in poche parole non intende perdere il calciatore e cercherà quindi di blindarlo. Anche perché Mourinho, come detto, uno che non guarda la carta d’identità, potrebbe presto chiamarlo per inserirlo nel suo gruppo.