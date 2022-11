Calciomercato Roma, Pinto detta le condizioni: osservato speciale in Serie A

Il calciomercato della Roma si concentrerà anche sulle cessioni oltre che sugli acquisti. Pinto detta le condizioni: osservato speciale in A

La Roma pianifica il calciomercato invernale che si aprirà ufficialmente a gennaio. I giallorossi hanno già messo a segno il primo colpo con l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken, che si unirà alla squadra solo con l’inizio del nuovo anno. Ma il calciomercato della Roma non sarà incentrato solo sugli acquisti, ma anche sulle possibili cessioni per sfoltire la rosa e portare in cassa un tesoretto.

Nella lista dei partenti, oltre a Karsdorp, c’è anche Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che dopo l’arrivo di Solbakken perderà ancora terreno nelle gerarchie di Mourinho. In Italia sono due i club sulle sue tracce e Tiago Pinto detta le condizioni.

Calciomercato Roma, Monza e Torino su Shomurodov: solo cessione a titolo definitivo

Il futuro di Eldor Shomurodov sembrerebbe segnato ora più che mai. Già in estate l’arrivo di Andrea Belotti gli ha tolto molto spazio rendendolo il terzo attaccante nelle gerarchie. Ora anche quello di Ola Solbakken rischia di togliergli totalmente minutaggio, che già è minimo.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’ sulle tracce di Shomurodov in Serie A ci sarebbero Monza e Torino, che hanno chiesto informazioni per l’attaccante. La Roma però avrebbe già dettato le condizioni, aprendo solamente alla cessione a titolo definitivo. Dunque niente prestito, se arriverà l’addio dell’ex Genoa sarà solo a titolo definitivo.